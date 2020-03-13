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Кожен десятий українець вважає себе хворим

Новини » Економіка     13.03.2020 - 17:15
Кожен десятий українець вважає себе хворим
Фото: лікарня (РБК-Україна)

За останній рік понад 80% громадян були в поліклініці або лікарні

Половина українців 50,4% заявляють, що стан їх здоров'я гарний, ще 39,5% - задовільний. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики, проведеного в жовтні 2019 року.

При цьому 10,1% респондентів повідомили, що стан їх здоров'я поганий.

Кожен десятий українець вважає себе хворим

Заявили, що хворіли протягом останнього року, 81,7% українців, з них 16,5% на час хвороби втратили повсякденну працездатність, а 36,0% - життєву активність.

Крім того, 81,2% повідомили, що за останній рік зверталися за медичною допомогою.

В тому числі зверталися:

  • до поліклініки (крім стоматолога) - 57,9%
  • до сімейного лікаря в поліклініці - 74,8%
  • до стоматолога в державній медичній установі - 12,9%
  • до приватного стоматолога - 9,8%
  • до швидкої медичної допомоги - 2,4%
  • у платне медичний заклад або до приватного лікаря (крім стоматолога) - 5,0%
  • до народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса тощо - 0,3%.

Нагадаємо, на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% вважали своє життя нещасливим.

Нагадаємо, Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.

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