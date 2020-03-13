Кожен десятий українець вважає себе хворим

Фото: лікарня (РБК-Україна)

За останній рік понад 80% громадян були в поліклініці або лікарні

Половина українців 50,4% заявляють, що стан їх здоров'я гарний, ще 39,5% - задовільний. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики, проведеного в жовтні 2019 року.

При цьому 10,1% респондентів повідомили, що стан їх здоров'я поганий.

Заявили, що хворіли протягом останнього року, 81,7% українців, з них 16,5% на час хвороби втратили повсякденну працездатність, а 36,0% - життєву активність.

Крім того, 81,2% повідомили, що за останній рік зверталися за медичною допомогою.

В тому числі зверталися:

до поліклініки (крім стоматолога) - 57,9%

до сімейного лікаря в поліклініці - 74,8%

до стоматолога в державній медичній установі - 12,9%

до приватного стоматолога - 9,8%

до швидкої медичної допомоги - 2,4%

у платне медичний заклад або до приватного лікаря (крім стоматолога) - 5,0%

до народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса тощо - 0,3%.

Нагадаємо, на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% вважали своє життя нещасливим.

Нагадаємо, Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.