Кожен десятий українець вважає себе хворим

За останній рік понад 80% громадян були в поліклініці або лікарні
Половина українців 50,4% заявляють, що стан їх здоров'я гарний, ще 39,5% - задовільний. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики, проведеного в жовтні 2019 року.
При цьому 10,1% респондентів повідомили, що стан їх здоров'я поганий.
Заявили, що хворіли протягом останнього року, 81,7% українців, з них 16,5% на час хвороби втратили повсякденну працездатність, а 36,0% - життєву активність.
Крім того, 81,2% повідомили, що за останній рік зверталися за медичною допомогою.
В тому числі зверталися:
Нагадаємо, на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% вважали своє життя нещасливим.
Нагадаємо, Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.