UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В каждой стране-участнице Крымской платформы будет представитель по Крыму, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Представитель по Крыму появится в каждой стране-участнице саммита Крымская платформа. Он будет заниматься проблематикой оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Будет в каждом министерстве иностранных дел стран, принявших участие в саммите и присоединятся к Крымской платформе, будет определен человек, который займется крымской проблематикой. В каждой стране будет представитель по Крыму", - сказал Кулеба в ходе брифинга, посвященному итогам саммита.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители более 40 стран.

Отметим, по итогам саммита была принята совместная декларация.

Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымДмитрий КулебаКрымская платформа