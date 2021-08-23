В каждой стране-участнице Крымской платформы будет представитель по Крыму, - Кулеба

Представитель по Крыму появится в каждой стране-участнице саммита Крымская платформа. Он будет заниматься проблематикой оккупированного полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
"Будет в каждом министерстве иностранных дел стран, принявших участие в саммите и присоединятся к Крымской платформе, будет определен человек, который займется крымской проблематикой. В каждой стране будет представитель по Крыму", - сказал Кулеба в ходе брифинга, посвященному итогам саммита.
Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители более 40 стран.
Отметим, по итогам саммита была принята совместная декларация.
Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.