RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У кожній країні-учасниці Кримської платформи буде представник по Криму, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Представник по Криму з'явиться в кожній країні-учасниці саміту Кримська платформа. Він займатиметься проблематикою окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Буде в кожному міністерстві закордонних справ країн, які взяли участь у саміті і приєднаються до Кримської платформи, буде визначена людина, яка займеться кримською проблематикою. У кожній країні буде представник по Криму", - сказав Кулеба в ході брифінгу, присвяченому підсумкам саміту.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт Кримської платформи, участь в якому взяли представники понад 40 країн.

Відзначимо, за підсумками саміту було ухвалено спільну декларацію.

Детальніше про хід саміту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримДмитро КулебаКримська платформа