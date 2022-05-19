В каждом городе. Поставить на учет автомобиль теперь можно не только в сервисных центрах

В ближайшее время зарегистрировать, или перерегистрировать подержанные автомобили можно будет в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Немного раньше им же передали функцию постановки на учет новых транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ранее такая услуга была доступна только новым транспортным средствам. Теперь же граждане Украины получают возможность выбирать, где им удобнее воспользоваться административной услугой – в сервисном центре МВД, или центре предоставления админуслуг.

Кабинет Министров Украины утвердил изменения, которые позволяют гражданам зарегистрировать, перерегистрировать и снять с учета транспортные средства в центрах предоставления административных услуг.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

Также ранее депутаты изменили правила ввоза грузовиков и автобусов в Украину. Изменения коснулись экологических требований при ввозе коммерческих автомобилей. Теперь юридические лица могут импортировать грузовики или автобусы стандарта "Евро 3".

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