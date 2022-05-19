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У кожному місті. Поставити на облік автомобіль тепер можна не тільки в сервісних центрах

Центр надання адмінпослуг (Фото: lexinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Найближчим часом зареєструвати, або перереєструвати старі автомобілі можна буде в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Трохи раніше їм же передали функцію постановки на облік нових транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Кабінет Міністрів України затвердив зміни, які дозволяють громадянам зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку транспортні засоби в центрах надання адміністративних послуг.

Раніше така послуга була доступна тільки новим транспортним засобам. Тепер же громадяни України отримують можливість вибирати, де їм зручніше скористатися адміністративною послугою – в сервісному центрі МВС, або Центрі надання адмінпослуг.

Нагадаємо, в березні Верховна рада прийняла закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, що ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

Також раніше депутати змінили правила ввезення вантажівок і автобусів в Україну. Зміни торкнулися екологічних вимог при ввезенні комерційних автомобілів. Тепер юридичні особи можуть імпортувати вантажівки або автобуси стандарту "Євро 3".

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