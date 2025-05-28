Казарін про мобілізацію: чи може ухилянт стати хорошим бійцем

За словами Казаріна, його товариш не мобілізувався у 2022-2023 роках, попри повномасштабну війну.

Проте згодом чоловік сам ініціював вступ до лав ЗСУ, доєднавшись після базової військової підготовки до роти ударних БПЛА на Запорізькому напрямку.

Найбільше змінився не бойовий досвід, а психологічний стаг. Виявилося, що до мобілізації чоловік постійно жив у страху - уникнення служби, можливі затримання, бусифікацію, повістки, переслідування.

Страх сковував настільки, що він не дозволяв собі навіть подорожей - ані в Карпати, ані на море.

"А зараз він почав відчувати себе, по-перше, на правильній стороні історії. По-друге, він відчув, що з правильними хлопцями робить правильну справу. І по-третє, в нього зникли усі ці страхи", - додає Казарін.

Військовослужбовець також спростовує поширений стереотип про те, що лише добровольці можуть бути ефективними на фронті.

"Я знаю дуже мотивованих хлопців, які в 2022-му воювали як справжнісінькі рекси, і які наприкінці 23-го повністю вигоріли. І вже не знають, де собі знайти сенс в ЗСУ", - сказав він.

За його словами, мотивація - це змінна річ. Вона може як згаснути, так і з’явитися вже після мобілізації.

"Він зайшов до нас і дуже втягнувся. Він "айтішник" і відповідає за "айтішні справи": в майстерні працює, дрони обслуговує, прошиває. І його приклад – це приклад того, як мотивація набувається", - резюмує Казарін.