Казарин о мобилизации: может ли уклонист стать хорошим бойцом

Военная служба меняет отношение людей. По словам публициста, мотивация не всегда есть с самого начала, но ее можно приобрести уже во время службы.
Об этом сказал публицист и военнослужащий Павел Казарин в интервью РБК-Украина.
По словам Казарина, его товарищ не мобилизовался в 2022-2023 годах, несмотря на полномасштабную войну.
Однако впоследствии мужчина сам инициировал вступление в ряды ВСУ, присоединившись после базовой военной подготовки к роте ударных БПЛА на Запорожском направлении.
Больше всего изменился не боевой опыт, а психологическое состояние. Оказалось, что до мобилизации мужчина постоянно жил в страхе - избегание службы, возможные задержания, бусификацию, повестки, преследования.
Страх сковывал настолько, что он не позволял себе даже путешествий - ни в Карпаты, ни на море.
"А сейчас он начал чувствовать себя, во-первых, на правильной стороне истории. Во-вторых, он почувствовал, что с правильными ребятами делает правильное дело. И в-третьих, у него исчезли все эти страхи", - добавляет Казарин.
Военнослужащий также опровергает распространенный стереотип о том, что только добровольцы могут быть эффективными на фронте.
"Я знаю очень мотивированных ребят, которые в 2022-м воевали как настоящие рексы, и которые в конце 23-го полностью выгорели. И уже не знают, где себе найти смысл в ВСУ", - сказал он.
По его словам, мотивация - это переменная вещь. Она может как угаснуть, так и появиться уже после мобилизации.
"Он зашел к нам и очень втянулся. Он "айтишник" и отвечает за "айтишные дела": в мастерской работает, дроны обслуживает, прошивает. И его пример - это пример того, как мотивация приобретается", - резюмирует Казарин.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 суток до 6 августа 2025 года. Это было уже 15-е продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В Украине всеобщая мобилизация охватывает годных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, имеющие военную специальность, могут быть также мобилизованы только по собственному желанию.
Мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Но в Раде отмечают, что еще больше уменьшать мобилизационный возраст не собираются.
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