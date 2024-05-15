Над Казанню закривали небо: росіяни стверджують, що нібито працювала ППО
Росіяни закривали повітряний простір над Казанню у середу, 15 травня. У мережі стверджують, що нібито працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Як зазначається, сьогодні у столиці російської республіки Татарстан нібито була загроза повітряної атаки. У зв'язку з цим закривали небо над Казанню та містом Нижньокамськ.
Аеропорти не приймали та не випускали рейси. РосЗМІ з посиланням на "Росавіацію" писали, що обмеження ввели нібито для безпеки польотів.
Пізніше у мережі заявили, що у Татарстані працювала ППО. Росіяни стверджують, що нібито над селом Верхній Услон збили безпілотник.
Нічні вибухи у Росії
У Ростовській області в ніч на 15 травня лунали вибухи. ЗМІ писали, що вибухи були біля паливної бази.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що нібито два дрони атакували паливну базу у Пролетарському район. За його словами, було два вибухи, але без пожежі, оскільки, мовляв, палива на базі не було.
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