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Над Казанню закривали небо: росіяни стверджують, що нібито працювала ППО

Казань, Середа 15 травня 2024 10:20
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Над Казанню закривали небо: росіяни стверджують, що нібито працювала ППО Фото: над Казанню закривали небо через нібито загрозу з повітря (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни закривали повітряний простір над Казанню у середу, 15 травня. У мережі стверджують, що нібито працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Як зазначається, сьогодні у столиці російської республіки Татарстан нібито була загроза повітряної атаки. У зв'язку з цим закривали небо над Казанню та містом Нижньокамськ.

Аеропорти не приймали та не випускали рейси. РосЗМІ з посиланням на "Росавіацію" писали, що обмеження ввели нібито для безпеки польотів.

Пізніше у мережі заявили, що у Татарстані працювала ППО. Росіяни стверджують, що нібито над селом Верхній Услон збили безпілотник.

Нічні вибухи у Росії

У Ростовській області в ніч на 15 травня лунали вибухи. ЗМІ писали, що вибухи були біля паливної бази.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що нібито два дрони атакували паливну базу у Пролетарському район. За його словами, було два вибухи, але без пожежі, оскільки, мовляв, палива на базі не було.

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Російська Федерація ППО Татарстан
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