Над Казанню закривали небо: росіяни стверджують, що нібито працювала ППО

Росіяни закривали повітряний простір над Казанню у середу, 15 травня. У мережі стверджують, що нібито працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Як зазначається, сьогодні у столиці російської республіки Татарстан нібито була загроза повітряної атаки. У зв'язку з цим закривали небо над Казанню та містом Нижньокамськ.

Аеропорти не приймали та не випускали рейси. РосЗМІ з посиланням на "Росавіацію" писали, що обмеження ввели нібито для безпеки польотів.

Пізніше у мережі заявили, що у Татарстані працювала ППО. Росіяни стверджують, що нібито над селом Верхній Услон збили безпілотник.