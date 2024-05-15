Над Казанью закрывали небо: россияне утверждают, что якобы работала ПВО
Россияне закрывали воздушное пространство над Казанью в среду, 15 мая. В сети утверждают, что якобы работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Сегодня в столице российской республики Татарстан якобы была угроза воздушной атаки. В связи с этим закрывали небо над Казанью и городом Нижнекамск.
Аэропорты не принимали и не выпускали рейсы. РосСМИ со ссылкой на "Росавиацию" писали, что ограничения ввели якобы для безопасности полетов.
Позже в сети заявили, что в Татарстане работала ПВО. Россияне утверждают, что якобы над селом Верхний Услон был сбит беспилотник.
Ночные взрывы в России
В Ростовской области в ночь на 15 мая раздавались взрывы. СМИ писали, что взрывы были возле топливной базы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы два дрона атаковали топливную базу в Пролетарском районе. По его словам, было два взрыва, но без пожара, поскольку топлива на базе не было.
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