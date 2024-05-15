Над Казанью закрывали небо: россияне утверждают, что якобы работала ПВО

Россияне закрывали воздушное пространство над Казанью в среду, 15 мая. В сети утверждают, что якобы работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Сегодня в столице российской республики Татарстан якобы была угроза воздушной атаки. В связи с этим закрывали небо над Казанью и городом Нижнекамск.

Аэропорты не принимали и не выпускали рейсы. РосСМИ со ссылкой на "Росавиацию" писали, что ограничения ввели якобы для безопасности полетов.

Позже в сети заявили, что в Татарстане работала ПВО. Россияне утверждают, что якобы над селом Верхний Услон был сбит беспилотник.