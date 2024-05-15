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Над Казанью закрывали небо: россияне утверждают, что якобы работала ПВО

Казань, Среда 15 мая 2024 10:20
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Над Казанью закрывали небо: россияне утверждают, что якобы работала ПВО Фото: над Казанью закрывали небо из-за якобы угрозы с воздуха (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне закрывали воздушное пространство над Казанью в среду, 15 мая. В сети утверждают, что якобы работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Сегодня в столице российской республики Татарстан якобы была угроза воздушной атаки. В связи с этим закрывали небо над Казанью и городом Нижнекамск.

Аэропорты не принимали и не выпускали рейсы. РосСМИ со ссылкой на "Росавиацию" писали, что ограничения ввели якобы для безопасности полетов.

Позже в сети заявили, что в Татарстане работала ПВО. Россияне утверждают, что якобы над селом Верхний Услон был сбит беспилотник.

Ночные взрывы в России

В Ростовской области в ночь на 15 мая раздавались взрывы. СМИ писали, что взрывы были возле топливной базы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы два дрона атаковали топливную базу в Пролетарском районе. По его словам, было два взрыва, но без пожара, поскольку топлива на базе не было.

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Российская Федерация ПВО Татарстан
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