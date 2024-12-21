У ЦПД назвали причину влучання дронів в будинки в російській Казані

Зранку 21 грудня росіяни публікували кадри атаки дронів на Казань. Зокрема, БпЛА влучали в житлові будинки, а причиною цього стали російські РЕБ та ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації ( ЦПД ) Андрія Коваленка.

"Відео з Казані - це наслідки російського РЕБ. Фактично російська РЕБ працює не на захист, а несе загрозу російським громадянам", - пише Коваленко.

Він поінформував, що в Казані працює пороховий завод, який важливий для виробництва "Іскандерів" та "Калібрів", якими росіяни вбивають українців. Водночас протиповітряна оборона Росії скерувала невідомі дрони на будинки для того, щоб захисти цей об'єкт, "що є частиною логістики вбивства громадян України".

"Режим Путіна готовий вбивати і українців і росіян заради "двіжухи" і геноциду", - резюмував керівник ЦПД.