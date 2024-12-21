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У ЦПД назвали причину влучання дронів в будинки в російській Казані

Субота 21 грудня 2024 21:03
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У ЦПД назвали причину влучання дронів в будинки в російській Казані Фото: Росія скерувала БпЛА по будинках заради захисту заводу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку 21 грудня росіяни публікували кадри атаки дронів на Казань. Зокрема, БпЛА влучали в житлові будинки, а причиною цього стали російські РЕБ та ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Відео з Казані - це наслідки російського РЕБ. Фактично російська РЕБ працює не на захист, а несе загрозу російським громадянам", - пише Коваленко.

Він поінформував, що в Казані працює пороховий завод, який важливий для виробництва "Іскандерів" та "Калібрів", якими росіяни вбивають українців. Водночас протиповітряна оборона Росії скерувала невідомі дрони на будинки для того, щоб захисти цей об'єкт, "що є частиною логістики вбивства громадян України".

"Режим Путіна готовий вбивати і українців і росіян заради "двіжухи" і геноциду", - резюмував керівник ЦПД.

Детальніше про атаку на Казань та які там є важливі об'єкти для РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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