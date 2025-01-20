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В Казани и возле Рязани прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку дронов

Понедельник 20 января 2025 04:28
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В Казани и возле Рязани прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку дронов Фото: два российских города находятся под атакой беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В России в окрестностях города Рязань и в Казани прогремела серия взрывов. Над городами работает ПВО из-за атаки ударных БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и паблики.

По словам очевидцев, около 2 часов ночи на окраине Рязани были слышны три громких взрыва с периодичностью около 10-15 минут.

Как пишет Telegram-канал Shot, очевидцы зафиксировали яркие вспышки над городом. По предварительным данным, сработала система ПВО по беспилотникам. Также об этих громких звуках сообщают жители села Мушковатово и Секиотово.

Telegram-канал Baza отмечает, что жители Рязанской области сообщают о звуках взрывов. Предварительно, идет атака беспилотников. Работает система ПВО.

На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В Казани атакуют промышленные заводы

Тем временем взрывы прогремели и в Авиастроительном районе города Казань.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает об атаке БПЛА на заводы по производству авиации и вертолетов. Слышны взрывы, работает ПВО.

В Казани и возле Рязани прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку дронов

Обновлено 5:20

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, одной из целей дронов могло быть АО "КАПО-Композит".

Предприятие, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, которое специализируется на производстве композитных материалов для авиационной промышленности. Оно занимается изготовлением деталей и агрегатов, таких как элементы механизации крыла и оперения, с использованием автоклавного формования.

Атаки дронов на Россию

В ночь на 14 января ударные дроны атаковали 12 регионов России. В ряде городов были поражены промзаводы, нефтебаза, ПВО.

В частности, БпЛА атаковали казанский завод "Оргсинтез". У завода вспыхнул масштабный пожар.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что причиной попадания дронов в дома в Казани 21 декабря является российская ПВО или РЭБ.

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