Казахстанскую вакцину против COVID-19 допустили к клиническим испытаниям

Фото: вакцина (freepik)

Казахстанскую вакцину против коронавируса допустили к клиническим испытаниям. Так, Всемирная организация здравоохранения включила ее в соответствующий список.

Об этом сообщает Inform.kz.

Указано, что в данный список входит 33 вакцины из 19 стран мира. Эти вакцины разрабатываются компаниями или исследовательскими институтами из таких стран как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия, и Канада.

По данным ВОЗ, казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.

Напомним, в ВОЗ допускают, что ближе к зиме количество смертельных случаев может увеличиться, поскольку молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

Как писало РБК-Украина, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США не признают результаты испытаний российской вакцины против коронавируса.