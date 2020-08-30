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Казахстанську вакцину проти COVID-19 допустили до клінічних випробувань

Казахстан, Неділя 30 серпня 2020 12:06
Казахстанську вакцину проти COVID-19 допустили до клінічних випробувань
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Юлія Струк

Казахстанську вакцину проти коронавірусу допустили до клінічних випробувань. Так, Всесвітня організація охорони здоров’я включила її до відповідного списку.

Про це повідомляє Inform.kz.

Вказано, що у даний список входить 33 вакцини з 19 країн світу. Ці вакцини розробляються компаніями або дослідницькими інститутами з таких країн як Великобританія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія, і Канада.

За даними ВООЗ, казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться у фазі 1/2 клінічного випробування.

Нагадаємо, у ВООЗ допускають, що ближче до зими кількість смертельних випадків може збільшитися, оскільки молода вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

Як писало РБК-Україна, глава апарату Білого дому Марк Медоуз заявив, що США не визнають результати випробувань російської вакцини проти коронавірусу.

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