Казахстанську вакцину проти COVID-19 допустили до клінічних випробувань

Фото: вакцина (freepik)

Казахстанську вакцину проти коронавірусу допустили до клінічних випробувань. Так, Всесвітня організація охорони здоров’я включила її до відповідного списку.

Про це повідомляє Inform.kz.

Вказано, що у даний список входить 33 вакцини з 19 країн світу. Ці вакцини розробляються компаніями або дослідницькими інститутами з таких країн як Великобританія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія, і Канада.

За даними ВООЗ, казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться у фазі 1/2 клінічного випробування.

Нагадаємо, у ВООЗ допускають, що ближче до зими кількість смертельних випадків може збільшитися, оскільки молода вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.