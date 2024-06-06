У Казахстані заявили, що дотримуватимуться санкцій проти РФ, бо це вигідно для економіки

Чиновник зазначив, що у Казахстані було розірвано багато логістичних і торгових ланцюжків через санкції проти РФ, які були введені США та Європейським союзом.

"Між тим ми не є учасниками коаліцій, не підтримуємо цю односторонню санкційну політику, але ми її дотримуватимемося, тому що нам це вигідно з економічної точки зору", - сказав Жумангарін.

Він пояснив, що у Казахстана "невелика економіка, природно, санкційного тиску ми не витримаємо".

"Тому ми постійно в діалозі. , у нас є центри, які працюють безпосередньо зі США та Європейським союзом", - розповів Жумангарін.

Казахський чиновник також додав, що в рамках санкційної політики країні вдається втримати свої позиції.