У Казахстані відзвітували про відсутність фактів обходу санкцій проти РФ за пів року

За останні пів року в Казахстані не було зафіксовано жодного випадку обходу санкцій країн Заходу проти Росії.

Про це заявив міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Арман Шаккалієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vlast .kz.

За його словами, міжнародний спеціальний посланник ЄС із санкцій Девід О'Салліван під час візиту до Казахстану був задоволений рівнем організації робіт, пов'язаних із виконанням міжнародних зобов'язань Казахстану з експортного контролю.

"Навпаки, спостерігається динаміка зниження поставок певної групи товарів. Тому якісь компанії, які з'явилися і постачали товари в РФ за півроку - таких компаній немає", - заявив Шаккалієв.

Він підкреслив, що практично за всіма групами товарів робота проводиться в повному обсязі. У Міністерства фінансів і Міністерства промисловості є спеціальна комісія, яка займається цими питаннями і сьогодні Казахстан виконує свої зобов'язання належним чином.

Порушень у Казахстані немає

Глава Мінторгівлі заявив, що за останні півроку не було компаній, які порушують і перебувають у полі зору їхніх західних партнерів.

"Товарообіг був, ми це не приховуємо, але з боку наших західних партнерів, інтеграційних об'єднань списки коригуються. Тому вони коригуються і в нас - перелік продукції, що підлягає експортному контролю. Дивлячись що за базу брати", - додав міністр.

Роль Казахстану в обході санкцій проти РФ

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що країна підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти.

Однак нещодавно ЗМІ встановили, що російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за 36 млн доларів. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Водночас у листопаді повідомлялося, що в Казахстані заблокували сайт Sputnik24. Причиною такого рішення є поширення інформації про карти умовного доступу до послуг операторів телерадіомовлення та обладнання, які не мають ліцензії на території країни.