Токаєв пообіцяв, що Казахстан дотримуватиметься санкцій проти РФ

Казахстан підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва на брифінгу в Німеччині.

"Слідуватимемо санкційному режиму. В нас є контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму і будь-яких побоювань німецької сторони щодо дій для обходу санкційного режиму, мені здається, не повинно бути", - заявив Токаєв.

Голова Казахстану торкнувся і теми війни в Україні й заявив, що Казахстан виступає за негайне припинення військових дій та мирні переговори в рамках статуту ООН.

"Я сьогодні заявляв пану канцлеру, що ситуація дуже серйозна. Що російська сторона та українська сторона готові до переговорів, але платформа до переговорів поки не ясна. Настає ера мудрої дипломатії. Потрібно припиняти взаємні звинувачення та вести розумні переговори", - сказав Токаєв.

Позиція Казахстану щодо війни в Україні

Країна відкрито не засуджує війну, але й не підтримує Росію, хоча перебуває разом з нею в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Також Казахстан заборонив товари з російськими символами війни. Це зв'язано з тим, що почастішали випадки реклами та товарів, в тому числі дитячих. Пропонували ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Казахстан відправив гуманітарну допомогу Україні на суму 5 мільйонів доларів США, яка включає продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності.

Казахстан також приймає українських біженців. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на липень 2023 року у Казахстані проживало близько 20 тисяч українських біженців.