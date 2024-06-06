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В Казахстане заявили, что будут придерживаться санкций против РФ: это выгодно для экономики

Фото: Серик Жумангарин, заместитель премьера Казахстана (gov.kz)
Автор: Владимир Костырин

Власти Казахстана заверили, что страна будет придерживаться санкций в отношении России, введенных Западом из-за военной агрессии Москвы против Украины. Хотя Астана и не поддерживает политику соответствующих ограничений.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает РБК-Украина со ссылкой на Zakon.kz.

Чиновник отметил, что в Казахстане было разорвано много логистических и торговых цепочек из-за санкций против РФ, введенных США и Европейским союзом.

"Между тем мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее придерживаться, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", - сказал Жумангарин.

Он пояснил, что у Казахстана "небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим".

"Поэтому мы постоянно в диалоге. У нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом", - рассказал Жумангарин.

Казахский чиновник также добавил, что в рамках санкционной политики стране удается удержать свои позиции.

Напомним, осенью прошлого года президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявлял, что страна поддерживает решения Евросоюза по санкциям против РФ, и не позволит Москве их обойти.

Добавим, в начале января министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что за последние полгода в стране не было зафиксировано ни одного случая обхода санкций Запада против России.

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