В Казахстане массово преследуют граждан, которые поехали на войну против Украины

В Казахстане в этом году открыли 700 уголовных дел против тех граждан, которые согласились воевать с Украиной на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медиазону ".

Как указывает издание, при рассмотрении подобных дел суды не учитывают, в каких именно структурах служил обвиняемый. Одинаковые приговоры выносятся как бывшим бойцам "ЧВК Вагнера", так и тем, кто заключал контракты с Минобороны РФ. С точки зрения Уголовного кодекса Казахстана все они рассматриваются как лица, реализовавшие преступный умысел, участвуя в войне.

Согласно подсчетам "Медиазоны" и русской службы BBC, в войне против Украины погибли около 200 граждан либо уроженцев Казахстана.

Журналисты пишут, что ранее казахстанские власти, как правило, ограничивались предупреждениями об уголовной ответственности за участие в боевых действиях за рубежом и ежегодно возбуждали несколько десятков подобных дел. Однако ситуация изменилась после публикации персональных данных предполагаемых наемников.

В апреле и июле 2025 года украинский государственный проект "Хочу жить" обнародовал список из 1200 граждан Казахстана, которые воюют или воевали против Украины на стороне России.

Официальная реакция Астаны на эти публикации была сдержанной. После первого списка заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил журналистам, что достоверность приведенных данных не подтверждена, и предложил направить официальный запрос. Спустя месяц схожую позицию озвучили в МИД.

Уголовный кодекс Казахстана предусматривает две статьи, по которым привлекают граждан за участие в зарубежных конфликтах. Статья 172 УК РК - "Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства" - считается менее строгой и предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

Более тяжкой является статья 170 УК РК "Наемничество": по ее третьей части, если установлено, что обвиняемый причастен к убийству, возможен приговор вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, осужденным по статье о наемничестве назначается конфискация имущества.

По информации "Медиазоны", В 2025 году показатели достигли максимума за весь период войны: было зарегистрировано 709 дел по "Участию" и 28 - по "Наемничеству".