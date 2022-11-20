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У Казахстані достроково обирають президента. Кандидатур лише шість

Фото: у Казахстані проходять дострокові вибори президента 2022 (elorda.info)
Автор: Володимир Костирін

У Казахстані в неділю, 20 листопада, тривають позачергові президентські вибори. На пост глави держави, окрім чинного лідера Касим-Жомарт Токаєва, претендують ще п'ять кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.kz.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом), і будуть відкриті для голосування до 20:00.

Громадяни Казахстану обирають президента із шести кандидатур, що балотуються на виборах. А саме:

  • Каракат Абден - Національний альянс професійних соціальних працівників;
  • Нурлан Ауесбаєв - ОСДП;
  • Жигулі Дайрабаєв - партія "Ауил";
  • Мейрам Кажікен - Співдружність профспілок Казахстану "Аманат";
  • Касим-Жомарт Токаєв - Громадська коаліція;
  • Салтанат Турсинбекова - РГО "Қазақ аналари - дәстүрге жол".

Вже проголосували всі шість кандидатів у президенти Казахстану, а також прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов, голова Сенату Маулен Ашимбаєв, держсекретар Ерлан Карін, голова Мажилісу Ерлан Кошанов, акіми Ерболат Досаєв та Алтай Кульгінов та інші.

Касим-Жомарт Токаєв проголосував на президентських виборах Казахстану (фото: t.me/informburo_kz)

Крім того, свій голос на виборах віддав і перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

За даними Центральної виборчої комісії республіки, вже проголосували майже 2,8 мільйона громадян, що становить понад 23%.

Раніше повідомлялося, що лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скорочення повноважень президента країни.

Нагадаємо, перед цим у Казахстані збільшили президентський термін, але прибрали можливість переобиратися.

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Казахстан