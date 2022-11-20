В Казахстане досрочно выбирают президента. Кандидатур всего шесть

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (03:00 по Киеву), и будут отрыты для голосования до 20:00.

Граждане Казахстана выбирают президента из шести кандидатур, баллотирующихся на выборах. А именно:

Каракат Абден - Национальный альянс профессиональных социальных работников;

Нурлан Ауесбаев - ОСДП;

Жигули Дайрабаев - партия "Ауыл";

Мейрам Кажыкен - Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат";

Касым-Жомарт Токаев - Общественная коалиция;

Салтанат Турсынбекова - РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол".

Уже проголосовали все шесть кандидатов в президенты Казахстана, а также премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, госсекретарь Ерлан Карин, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, акимы Ерболат Досаев и Алтай Кульгинов и другие.

Касым-Жомарт Токаев проголосовал на президентских выборах Казахстана (фото: t.me/informburo_kz)

Кроме того, свой голос на выборах отдал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, уже проголосовало почти 2,8 миллиона граждан, что составляет более 23%.