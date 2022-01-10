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В Казахстане задержали уже почти 8 тысяч протестующих

Автор: Анастасия Рокитна

В Казахстане число задержанных в результате массовых беспорядков возросло почти до 8 тысяч человек. Уже задержали 7939 лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на KazTAG.

В частности, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек. Изъяты 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия, сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, в МИД Украины сообщили, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.

Отметим, в Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта Рузахунова.

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Казахстан