У Казахстані затримали вже майже 8 тисяч протестувальників

У Казахстані кількість затриманих в результаті масових заворушень зросла майже до 8 тисяч осіб. Вже затримали 7939 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на KazTAG.
Зокрема, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділів в Алмати на двох ринках затримали 207 осіб. Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї, повідомили у прес-службі МВС.
Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає.
Зазначимо, у Казахстані звільнили затриманого киргизького музиканта Рузахунова.