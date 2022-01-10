RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Казахстані затримали вже майже 8 тисяч протестувальників

Автор: Анастасія Рокитна

У Казахстані кількість затриманих в результаті масових заворушень зросла майже до 8 тисяч осіб. Вже затримали 7939 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на KazTAG.

Зокрема, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділів в Алмати на двох ринках затримали 207 осіб. Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї, повідомили у прес-службі МВС.

Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає.

Зазначимо, у Казахстані звільнили затриманого киргизького музиканта Рузахунова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан