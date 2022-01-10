ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта Рузахунова 

Новина українською →
Казахстан, Понедельник 10 января 2022 08:38
В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта Рузахунова  Фото: пианист из Киргизии аранжировщик Викрам Рузахунов (facebook.com/urmagram.kg)
Автор: Мария Кучерявец

В Казахстане освободили из-под стражи музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова. Ранее его задержали якобы за участие в массовых беспорядках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан".

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на Госкомитет национальной безопасности Киргизии, Рузахунова везут в Бишкек, другие подробности пока неизвестны.

Предыстория

Недавно в СМИ появилась кадры видео с допроса мужчины. Где он заявил, что якобы прибыл из Киргизии и ему предложили митинговать за деньги. По словам мужчины, 1 января ему позвонили неизвестные и предложили 90 тысяч тенге (около 5 683 грн) за участие в акции протеста, оплатили авиаперелет и проживание.

Однако позже выяснилось, что на видео запечатлен известный музыкант Викрам Рузахунов из Киргизии. Опубликованные кадры допроса вызвали возмущение у КР. На ситуацию отреагировали президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчибек Ташиев. Последний подчеркнул, что Рузахунов не может быть террористом. По заявлению Ташиева, информация о том, что террористы ехали на митинги в Казахстан через Киргизию, также не соответствует действительности.

У здания посольства Казахстана в Бишкеке состоялся митинг. МИД Киргизии вручил послу ноту протеста.

Сегодня стало известно, что телеканал Qazaqstan изъял видео с допросом мужчины. Между тем Минюст Киргизии предлагает Генпрокуратуре возбудить уголовное дело по факту пыток в отношении Рузахунова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Почти 2 тысячи случаев COVID и 86 смертей за сутки, - статистика Минздрава
Почти 2 тысячи случаев COVID и 86 смертей за сутки, - статистика Минздрава
DAILY
Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году