В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта Рузахунова 

В Казахстане освободили из-под стражи музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова. Ранее его задержали якобы за участие в массовых беспорядках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан".

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на Госкомитет национальной безопасности Киргизии, Рузахунова везут в Бишкек, другие подробности пока неизвестны.

Предыстория

Недавно в СМИ появилась кадры видео с допроса мужчины. Где он заявил, что якобы прибыл из Киргизии и ему предложили митинговать за деньги. По словам мужчины, 1 января ему позвонили неизвестные и предложили 90 тысяч тенге (около 5 683 грн) за участие в акции протеста, оплатили авиаперелет и проживание.

Однако позже выяснилось, что на видео запечатлен известный музыкант Викрам Рузахунов из Киргизии. Опубликованные кадры допроса вызвали возмущение у КР. На ситуацию отреагировали президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчибек Ташиев. Последний подчеркнул, что Рузахунов не может быть террористом. По заявлению Ташиева, информация о том, что террористы ехали на митинги в Казахстан через Киргизию, также не соответствует действительности.

У здания посольства Казахстана в Бишкеке состоялся митинг. МИД Киргизии вручил послу ноту протеста.

Сегодня стало известно, что телеканал Qazaqstan изъял видео с допросом мужчины. Между тем Минюст Киргизии предлагает Генпрокуратуре возбудить уголовное дело по факту пыток в отношении Рузахунова.