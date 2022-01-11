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В Казахстане задержали уже почти 10 тысяч протестующих

Автор: Ольга Белей

В Казахстане число задержанных в результате массовых беспорядков возросло почти до 10 тысяч человек. Уже задержали 9900 лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Казинформ.

"МВД: 9900 человек задержано правоохранителями", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины к нему без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35".

Напомним, в МИД Украины сообщили, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.

Отметим, в Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта Рузахунова.

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Казахстан