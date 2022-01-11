У Казахстані затримали вже майже 10 тисяч протестувальників

У Казахстані кількість затриманих в результаті масових заворушень зросла майже до 10 тисяч осіб. Вже затримали 9900 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казінформ.
"МВС: 9900 осіб затримано правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що поліцейські спільно з Нацгвардією і військовослужбовцями спецпідрозділів в Таразі вилучили пістолет Макарова (1 од.) і магазини до нього без патронів, 1 бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35".
Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає.
Відзначити, у Казахстані звільнили затриманого киргизького музиканта Рузахунова.