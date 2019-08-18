В Казахстане за сутки произошли три землетрясения

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Сила подземных толчков достигала более 5 баллов

В Казахстане с начала воскресенья, 18 августа, произошли три землетрясения вблизи города Алма-Аты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Как сообщается, первое землетрясение произошло в 05:07 по местному времени в Алма-Атинской области Казахстана. Сила подземных толчков составила 5,4 баллов. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 км по 145 км на северо-восток от города Алма-Аты.

Вскоре после этого, около 06:38, подземные толчки магнитудой 4,6 балла были зарегистрированы в 250 км к северу от Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Кроме того, около 09:12 в этом же регионе произошло третье землетрясение, сила которого составила 4,9 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 78 км к северу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине двадцати километров.

О разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате сильного землетрясения в Турции были повреждены около тысячи жилых домов. Сила подземных толчков достигала 6,5 баллов.

РБК-Украина писало, что из-за землетрясения в Турции пострадали по меньшей мере 27 человек. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от села Армуталани. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Добавим, что вблизи Тайваня произошло землетрясение силой 6,4 балла, толчки ощущались даже в столице. Эпицентр землетрясения находился в океане к востоку от Тайваня на глубине 30 км.