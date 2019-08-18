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В Казахстані за добу сталися три землетруси

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 09:37
В Казахстані за добу сталися три землетруси
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Сила підземних поштовхів сягала понад 5 балів

У Казахстані з початку неділі, 18 серпня, сталися три землетруси поблизу міста Алма-Ати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сейсмологічної дослідно-методичної експедиції.

Як повідомляється, перший землетрус стався о 05:07 за місцевим часом в Алма-Атинській області Казахстану. Сила підземних поштовхів склала 5,4 балів. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 5 км за 145 км на північний схід від міста Алма-Ати.

Невдовзі після цього, близько 06:38, підземні поштовхи магнітудою 4,6 бали були зареєстровані в 250 км на північ від Алма-Ати. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

Крім того, близько 09:12 в цьому ж регіоні стався третій землетрус, сила якого склала 4,9 бали. Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 78 км на північ від Алма-Ати. Осередок залягав на глибині двадцяти кілометрів.

Про руйнування чи постраждалих в результаті землетрусів не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті сильного землетрусу в Туреччині було пошкоджено близько тисячі житлових будинків. Сила підземних поштовхів досягала 6,5 балів.

Також РБК-Україна писало, що через землетрус в Туреччині постраждали щонайменше 27 людей. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 1,74 кілометри від села Армуталани. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.

Додамо, що поблизу Тайваню стався землетрус силою 6,4 бали, поштовхи відчувалися навіть в столиці. Епіцентр землетрусу знаходився в океані на схід від Тайваню на глибині 30 км.

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