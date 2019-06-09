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У Казахстані стартували президентські вибори

Новини » Політика    09.06.2019 - 10:22
У Казахстані стартували президентські вибори
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На посаду президента претендують 7 кандидатів

У неділю, 9 червня 2019, у Казахстані розпочалися позачергові вибори президента, які були оголошені після добровільної відставки Нурсултана Назарбаєва. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляється, 9970 виборчих дільниць відкрилися по всій країні о 07:00 за місцевим часом, ще 64 дільниці почнуть роботу за кордоном. Право голосу на позачергових президентських виборах у Казахстані мають близько 12 млн громадян.

Зазначається, що за посаду глави країни борються відразу 7 кандидатів, що є рекордним числом на виборах у Казахстані. Фаворитом президентських перегонів вважається діючий глава держави Касим-Жомарт Токаєв. За результатами голосування Токаєв може отримати більше 50% голосів необхідних для перемоги.

Як писало РБК-Україна, колишній президент Казахстану Назарбаєв заявив, що не братиме участі у роботі верхньої палати парламенту. Після відставки з поста президента Назарбаєв отримав статус почесного сенатора Казахстану.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника - спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва. Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року. До цього він очолював ЦК Компартії Казахської РСР.

Пізніше, новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив дострокові вибори глави держави на 9 червня.

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