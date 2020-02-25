В Казахстане смерть оппозиционера в СИЗО вызвала протест

Политический опозиционный активист Дулат Агадил умер в следственном изоляторе (СИЗО) в казахской столице Нур-Султане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, в связи со смертью активиста в стране происходят протесты, люди требуют большей политической свободы и смены правительства.

Узнав о его смерти, люди собрались возле здания МВД, пытаясь перекрыть улицу и требуя отставки министра Ерлана Тургумбаева.

Отметим, Дулат Агадил, которому было около 40 лет, умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности в столице Нур-Султан после того, как полиция забрала его в понедельник.

Напомним, в результате массовых протестов против закона о гражданстве в Индии погибли семь человек и 150 человек ранены. Массовые столкновения в индийской столице Нью-Дели случились из-за принятия нового закона о гражданстве.

Как сообщало РБК-Украина, в Египте умер свергнутый революцией экс-президент Мубарак. Его сравнивали с современным фараоном, он был свергнут в 2011 году в результате народных волнений в арабском мире, которые вскоре начали называть арабской весной. Известно, что его власть была повалена в связи с общественным восстанием против бедности, коррупции и репрессивной полицейской тактики, которые стали определять его 30-летний пост при исполнении служебных обязанностей.