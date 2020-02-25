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В Египте умер свергнутый революцией экс-президент Мубарак

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 13:47
В Египте умер свергнутый революцией экс-президент Мубарак
Фото: Хосни Мубарак (wikipedia.org)

Мубараку был 91 год

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что Мубарак, которого сравнивали с современным фараоном, был свергнут в 2011 году в результате народных волнений в арабском мире, которые вскоре начали называть арабской весной.

Известно, что его власть была повалена в связи с общественным восстанием против бедности, коррупции и репрессивной полицейской тактики, которые стали определять его 30-летний пост при исполнении служебных обязанностей.

Отметим, Мубараку был 91 год.

Последние годы Мубарак провел в военном госпитале Маади в южной части Каира. Также он демонстративно боролся с обвинениями в коррупции и заговоре.

Напомним, весной 2017 года Мубарак был освобожден из тюрьмы спустя почти шесть лет заключения. Апелляционный суд оправдал его по обвинению в убийстве протестующих во время восстания 2011 года, которое положило конец его правлению.

Как сообщало РБК-Украина, Генеральная прокуратура Египта постановила освободить из-под стражи бывшего президента Хосни Мубарака после почти шести лет судебных разбирательств.

Добавим, Хосни Мубарак, правивший Египтом с 1981 года, сложил с себя полномочия в феврале 2011-го, передав власть военным. После отставки здоровье экс-президента серьезно ухудшилось. Он пережил несколько сердечных приступов, появлялась информация даже о том, что врачи зафиксировали клиническую смерть Мубарака.

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