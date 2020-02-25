В Индии проходят массовые протесты, есть погибшие и сотни раненных

Фото: флаг Индии (PROsandeepachetan flickr.com)

Массовые столкновения в индийской столице Нью-Дели случились из-за принятия нового закона о гражданстве

В результате массовых протестов против закона о гражданстве в Индии погибли семь человек и 150 человек ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что массовые столкновения в индийской столице Нью-Дели случились из-за принятия нового закона о гражданстве.

"В беспорядках участвуют тысячи людей, полиция использует слезоточивый газ и дымовые гранаты для разгона протестующих. Протестующие бросают в полицейских камни, сооружают металлические баррикады и поджигают транспортные средства", - говорится в сообщении.

Известно, что в Индии семь человек, шесть из которых - гражданские лица и один правоохранитель погибли и более 150 получили ранения.

Добавим, что закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали они в Индию законно или нет.

Напмоним, в декабре в Индии число жертв вследствие демонстраций против закона о гражданстве увеличилось до 6 человек. В некоторых северо-восточных регионах страны установили запрет на Интернет и ввели комендантский час. 15 декабря протестовали около 4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, в городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия вспыхнули массовые протесты из-за закона об уточнении гражданства, в результате чего погибли два человека.