ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Казахстані силовики затримали вже майже 6 тисяч протестувальників

Новость на русском →
Неділя 09 січня 2022 08:59
В Казахстані силовики затримали вже майже 6 тисяч протестувальників Фото: в Казахстані силовики затримали вже майже 6 тисяч протестувальників (t.me/nexta_live)
Автор: Сергій Пишкін

В Казахстані кількість затримань наближується до 6 тисяч. Ще о восьмій ранку повідомлялося про 5135 випадків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vласть про головне.

Згідно з даними ситуаційного центру МВС Казахстану, в країні силовики затримали 5969 протестувальників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами представника МВС Казахстану, до країни 5 січня нібито прибули 20 тисяч добре озброєних людей.

ЄС, зі свого боку, пропонує допомогти Казахстану у врегулюванні кризи.

За словами Мейрхана Абдуманапова, одного з лідерів пригніченої 6 січня протестної акції в Алмати, силовики стріляли в мітингувальників на поразку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані