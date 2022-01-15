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В Казахстане в результате протестов погибли более 200 человек

Автор: Валерия Полищук

В Казахстане в результате протестов и антитеррористической операции погибли 225 человек. Из них 19 силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Vласть".

Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев заявил, что данные предварительные и могут изменяться.

"На сегодня установлено 4 578 потерпевших из них 4 353 ранено, в том числе 3 393 сотрудников силовых ведомств", - сообщил он.

При этом он добавил, что с 6 января после решения Совета безопасности о начале антитеррористической операции в Казахстане правоохранители начали применять оружие.

Сейчас Генпрокуратура страны расследует 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Участники протестов выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Кроме того, с момента введения в Казахстане режима ЧП возбуждено около семи тысяч дел за его нарушение.

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Казахстан