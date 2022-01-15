У Казахстані в результаті протестів загинули понад 200 осіб

Начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Серік Шалабаєв заявив, що дані попередні і можуть змінюватися.

"На сьогодні встановлено 4 578 потерпілих з них 4 353 поранено, в тому числі 3 393 співробітників силових відомств", - повідомив він.

При цьому він додав, що з 6 січня після рішення Ради Безпеки про початок антитерористичної операції в Казахстані правоохоронці почали застосовувати зброю.

Зараз Генпрокуратура країни розслідує 546 кримінальних справ, у тому числі 44 - за актами тероризму, 34 - за масовими заворушеннями, 15 вбивств.