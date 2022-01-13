ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Казахстане за нарушение режима ЧП возбудили почти семь тысяч дел

Новина українською →
Нур-Султан, Четверг 13 января 2022 15:27
В Казахстане за нарушение режима ЧП возбудили почти семь тысяч дел Фото: за нарушение режима ЧП в Казахстане возбудили почти 7 тысяч дел (gazeta.uz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Казахстане с момента введения режима чрезвычайного положения (ЧП) возбуждено 6966 административных дел. В настоящий момент на рассмотрении в судах находится 2048 материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA.

К административной ответственности привлечено 4918 человек, из них арестованы 1978. Оштрафован 791 задержанный, еще 2149 предупреждены.

На сегодняшний день расследуется 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие.

В следственные изоляторы помещены 524 человека, подозреваемые в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 человек.

Напомним, в Алматы за минувшие сутки правоохранители задержали почти 2 тысячи человек.

Отметим, с 13 января в трех регионах Казахстана отменили режим ЧП.

Как сообщало РБК-Украина, протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Власт ввели почти на всей территории страны режим ЧП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Алматы
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине