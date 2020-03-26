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В Казахстане подтвердили первую смерть от COVID-19

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 17:20
В Казахстане подтвердили первую смерть от COVID-19
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

От вируса скончалась женщина

В Казахстане зафиксирован первый летальный исход от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zakon.kz.

Сообщается, что от вируса умерла женщина. Больше никаких подробностей не сообщалось.

"К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Это невосполнимая утрата", - заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

Напомним, ранее стало известно, что в Армении зафиксирована первая смерть от коронавируса. От вируса скончался пожилой мужчина, у которого также были хронические заболевания.

Кроме того, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Режим чрезвычайного положения продлиться в стране до 15 апреля.

Также власти страны постановили ограничить въезд иностранцам на территорию Казахстана.

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