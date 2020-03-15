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В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 12:39
В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Фото: Касым-Жомарт Токаев (egemen.kz)

Режим чрезвычайного положения продлится до 15 апреля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zakon.kz.

Согласно указу, подписанного Токаевым, режим чрезвычайного положения будет длиться в Казахстане в период с 16 марта до 15 апреля.

В этот период в стране будет введен карантин, усилена охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов. Также будут временно закрыты торговые центры, кинотеатры и выставки и запрещены массовые мероприятия.

Кроме того, власти страны постановили ограничить въезд иностранцам на территорию Казахстана. Пересекать государственную границу разрешат только казахским и иностранным дипломатам, а также членам делегаций международных организаций.

Напомним, вчера президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Режим чрезвычайного положения будет введен в понедельник, 16 марта, и продлится 30 дней.

Кроме того, вчера премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в стране правительство приняло решение о введении дополнительных ограничений.

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