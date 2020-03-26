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У Казахстані підтвердили першу смерть від COVID-19

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 17:20
У Казахстані підтвердили першу смерть від COVID-19
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Від вірусу померла жінка

В Казахстані зафіксований перший летальний результат від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на zakon.kz.

Повідомляється, що від вірусу померла жінка. Більше ніяких подробиць не повідомлялося.

"На жаль, сьогодні від коронавіруса померла громадянка Казахстану. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким померлої. Це непоправна втрата", - заявив міністр інформації і суспільного розвитку Казахстану Даурен Абаєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вірменії зафіксована перша смерть від коронавірусу. Від вірусу помер літній чоловік, у якого також були хронічні захворювання.

Крім того, 15 березня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про введення режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу. Режим надзвичайного стану продовжитися в країні до 15 квітня.

Також влада країни постановили обмежити в'їзд іноземців на територію Казахстану.

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