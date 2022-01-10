В Казахстане оценили ущерб от протестов в 3 млрд долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил ущерб от протестов, которые прокатились по всей территории страны. По предварительным подсчетам, ущерб может составить 2-3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов", - говорится в сообщении.

По его слова, в событиях в стране участвовали боевики из центральноазиатских стран, Афганистана и Ближнего Востока.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока", - заявил Токаев.