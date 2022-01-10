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В Казахстане оценили ущерб от протестов в 3 млрд долларов

Автор: Валерия Полищук

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил ущерб от протестов, которые прокатились по всей территории страны. По предварительным подсчетам, ущерб может составить 2-3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов", - говорится в сообщении.

По его слова, в событиях в стране участвовали боевики из центральноазиатских стран, Афганистана и Ближнего Востока.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока", - заявил Токаев.

Напомним, в Казахстане задержали уже почти 8 тысяч протестующих.

Добавим, что протесты в Казахстане вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

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Казахстан