В Казахстане оценили ущерб от протестов в 3 млрд долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил ущерб от протестов, которые прокатились по всей территории страны. По предварительным подсчетам, ущерб может составить 2-3 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
"По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов", - говорится в сообщении.
По его слова, в событиях в стране участвовали боевики из центральноазиатских стран, Афганистана и Ближнего Востока.
"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока", - заявил Токаев.
Напомним, в Казахстане задержали уже почти 8 тысяч протестующих.
Добавим, что протесты в Казахстане вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.