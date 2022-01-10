В Казахстане задержали уже почти 8 тысяч протестующих
Фото: в Казахстане задержали уже почти 8 тысяч протестующих (t me)
В Казахстане число задержанных в результате массовых беспорядков возросло почти до 8 тысяч человек. Уже задержали 7939 лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на KazTAG.
В частности, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек. Изъяты 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия, сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним, в МИД Украины сообщили, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.
Отметим, в Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта Рузахунова.