У Казахстані оцінили збиток від протестів в 3 млрд доларів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оцінив збитки від протестів, які прокотилися по всій території країни. За попередніми підрахунками, збиток може скласти 2-3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.

"За оцінкою Касим-Жомарта Токаєва, попередній економічний збиток державі може скласти 2-3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

За його слова, в подіях в країні брали участь бойовики з центральноазіатських країн, Афганістану і Близького Сходу.

"У мене немає ніяких сумнівів, що це була терористична атака. Добре організований і підготовлений акт агресії проти Казахстану за участю іноземних бойовиків переважно з центральноазіатських країн, включаючи Афганістан. Там також були бойовики з Близького Сходу", - заявив Токаєв.