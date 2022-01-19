В Казахстане отменили режим ЧП: аэропорт Алматы работает в штатном режиме

В среду, 19 января в 00:00 часов в Казахстане завершился режим ЧП и комендантский час. Международный аэропорт Алматы начал работать в штатном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.
"В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа с 19 января международный аэропорт Алматы начнет работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Аэропорт Алматы работает круглосуточно, международные и внутренние рейсы выполняются по расписанию. Доступ на территорию аэропорта на автотранспорте по-прежнему ограничен.
Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.
13 января городской аэропорт города Алматы в Казахстане вновь открылся после массовых акций протеста в стране. Первый рейс осуществили по маршруту Алматы - Нур-Султан.