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У Казахстані скасували режим НС: аеропорт Алмати працює в штатному режимі

Автор: Ольга Белей

У середу, 19 січня о 00:00 годині в Казахстані завершився режим НП і комендантська година. Міжнародний аеропорт Алмати почав працювати в штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.

"У зв'язку із завершенням режиму надзвичайного стану та комендантської години з 19 січня міжнародний аеропорт Алмати почне працювати в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Аеропорт Алмати працює цілодобово, міжнародні та внутрішні рейси виконуються за розкладом. Доступ на територію аеропорту на автотранспорті як і раніше обмежений.

Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

13 січня міський аеропорт міста Алмати в Казахстані знову відкрився після масових акцій протесту в країні. Перший рейс здійснили за маршрутом Алмати-Нур-Султан.

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Казахстан