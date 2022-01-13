Аэропорт Алматы возобновил работу
Городской аэропорт города Алматы в Казахстане вновь открылся после массовых акций протеста в стране. Первый рейс осуществили по маршруту Алматы - Нур-Султан.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.
"Первый рейс полетел по маршруту Алматы - Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 согласно времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации.
После возобновления работы в аэропорт Алматы уже прибыл первый международный рейс по направлению Анталья-Алматы авиакомпании "Эйр Астана".
Всего, 13 января 2022 года на территории Казахстана запланировано 222 рейса ("Эйр Астана" и Fly Arystan - 136, SCAT – 64, Qazaq Air – 22), из них с задержкой 9 рейсов, 99 рейсов отменено.
Основные причины всех задержек и отмен рейсов - регламент работы аэропортов гг. Алматы и Актау, комендантский час, нехватка резервного ВС, низкая загрузка и позднее прибытие ВС.
Напомним, городской аэропорт Алматы закрыли 6 января из-за акций протеста в стране. Его обещали открыть только после окончания ЧП.
Отметим, в Казахстане из-за протестов застряла группа украинцев, МИД выяснял, как их отправить домой, после отмены рейса из аэропорта в Алматы 5 января.
Кроме того, ранее в МИД сообщили, что на фоне массовых протестов в Казахстане ведется работа по возвращению домой украинцев, которые застряли в стране из-за отмены авиасообщения.
Добавим, что ранее в Киеве приземлился самолет с украинцами, которые застряли в Казахстане.