Аэропорт Алматы возобновил работу

Городской аэропорт города Алматы в Казахстане вновь открылся после массовых акций протеста в стране. Первый рейс осуществили по маршруту Алматы - Нур-Султан.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

"Первый рейс полетел по маршруту Алматы - Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 согласно времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации.



После возобновления работы в аэропорт Алматы уже прибыл первый международный рейс по направлению Анталья-Алматы авиакомпании "Эйр Астана".

Всего, 13 января 2022 года на территории Казахстана запланировано 222 рейса ("Эйр Астана" и Fly Arystan - 136, SCAT – 64, Qazaq Air – 22), из них с задержкой 9 рейсов, 99 рейсов отменено.

Основные причины всех задержек и отмен рейсов - регламент работы аэропортов гг. Алматы и Актау, комендантский час, нехватка резервного ВС, низкая загрузка и позднее прибытие ВС.