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У Казахстані оголосили режим НС в районі вибухів на складах військової частини

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Казахстан, Середа 01 вересня 2021 09:44
У Казахстані оголосили режим НС в районі вибухів на складах військової частини Фото: у Казахстані оголосили режим НС після вибухів на військовому складі (twitter.com/peyamakurd)
Автор: Тіберій Юрик

Влада Жамбильської області Казахстану оголосила режим надзвичайної ситуації техногенного характеру в Базайському районі, де сталися вибухи на військових складах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт нормативно-правових актів Казахстану.

"Оголосити надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого масштабу на території Байзацького району Жамбильської області", - йдеться в документі.

Відзначається, що керівником ліквідації НС призначений заступник глави регіону Талгат Мамаєв. Таке рішення прийняв голова обласної адміністрації Бердибек Сапарбаєв.

Нагадаємо, що ввечері 26 серпня на одному зі складів у військовій частині біля міста Тараз прогриміли вибухи. В результаті вибухів загинули не менше 15 осіб.

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