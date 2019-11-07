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Казахстан ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции

Новости » Политика     07.11.2019 - 15:10
Казахстан ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции
Фото: Сенат парламента Казахстана (wikipedia.org)

На сегодняшний день вопросы сотрудничества в области экстрадиции регламентируются Минской конвенцией

Сенат парламента Казахстана ратифицировали договор об экстрадиции с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Казинформ".

По словам заместителя генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов, договор регламентирует вопросы выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение.

Согласно договору выдача осуществляется, если за совершение преступления в обеих странах предусмотрено лишение свободы не менее одного года. Кроме того, в документе также предусмотрены основания для отказа в выдаче.

"Если действия, рассматриваются одной стороной как преступление не считаются такими другой стороной или прошли сроки давности; запрашиваемые действия является военным преступлением, выдача может нанести ущерб суверенитету и национальной безопасности; может противоречить законодательству или международным обязательствам Казахстана", - пояснил Ахметжанов.

Отмечается, что на сегодняшний день вопросы сотрудничества в области экстрадиции между двумя государствами регламентируются Минской конвенцией, которая не запрещает заключать такие договоры.

"Кроме того, с 2014 года Украина постепенно выходит из СНГ, поэтому возникла необходимость заключения такого договора. Аналогичные двусторонние договоры есть с 21 страной. В ближайшее время планируем подписать аналогичные договоры с Малайзией, Грецией и Кипром", - отметил заместитель прокурора.

Напомним, 29 октября 2018 года Украина и Казахстан подписали два межгосударственных договора, которые позволят более эффективно сотрудничать правоохранительным органам и обеспечить выполнение судебных решений.

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