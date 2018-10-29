Украина и Казахстан подписали договор об экстрадиции

Фото: Павел Петренко и Кайрат Кожамжаров (facebook.com/PavloPetrenko.official)

Cтороны обсудили широкий круг вопросов реформирования прокуратуры и пенитенциарной системы

Министр юстиции Украины Павел Петренко и генеральный прокурор республики Казахстан Кайрат Кожамжаров подписали в Астане два межгосударственных договора, которые позволят более эффективно сотрудничать правоохранительным органам и обеспечить выполнение судебных решений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Петренко.

Также министр сообщил, что стороны обсудили широкий круг вопросов реформирования прокуратуры и пенитенциарной системы, запуска и деятельности антикоррупционных органов.

Фото: Павел Петренко и Кайрат Кожамжаров

"Подписали два действительно важных документа: договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции; договор между Украиной и республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам", - написал он.

Отметим, ранее сообщалось, что украинский парламент упростил процедуру экстрадиции заключенных.

Целью проекта является имплементация в законодательство Украины положений Третьего и Четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче. Изменения направлены на совершенствование существующей процедуры экстрадиции из Украины правонарушителей, которых разыскивают компетентные органы иностранного государства для проведения расследования по уголовному делу или исполнения приговора.