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У Казахстані число затриманих зросло до 500

Новини » Політика    09.06.2019 - 20:18
У Казахстані число затриманих зросло до 500
Фото: протести в Казахстані (twitter.com/MChankseliani)

Затримання відбувалися в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті

Перший віце-міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Кожан повідомив, що в Алмати і Нур-Султані під час протестних акцій було затримано близько 500 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.

Повідомляється, що масові затримання протестувальників відбувалися в Нур-Султані, Алмати, а також Шимкенті, де було затримано щонайменше 20 осіб.

Кожан заявив, що акції протесту були спробою "дестабілізувати суспільну обстановку з боку радикальних елементів", а також назвав учасників протесту провокаторами. Він додав, що правоохоронці діяли "відповідно до закону".

Він також заявив, що інформація про смерть одного з протестуючих не відповідає дійсності. За його словами, в Алмати ніхто з учасників протесту не звертався за медичною допомогою, а в Нур-Султана на місці проведення акцій до медпрацівників звернулися 12 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Казахстані стартували президентські вибори. За посаду глави держави борються відразу 7 кандидатів, що є рекордним числом на виборах у Казахстані, фаворитом президентської гонки вважається чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв, який результатами голосування може отримати більше 50% голосів, необхідних для перемоги.

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