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В Казахстане в день выборов задержали около 100 протестующих

Новости » Политика    09.06.2019 - 16:53
В Казахстане в день выборов задержали около 100 протестующих
Фото: задержания в Казахстане (twitter.com/RyskeldiSatke)

В городах где проходят протестные акции присутствуют проблемы со связью

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что на акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана в воскресенье, 9 июня, было задержано около 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что в двух городах страны проходят несогласованные митинги против предрешенности голосования на выборах. В акциях принимает участие несколько сотен человек. Участники акций скандировали лозунги "Свобода" и "Бойкот".

Также сообщается, что в Алма-Ате и Нур-Султане присутствуют проблемы со связью. Кроме этого, в столице Казахстана перекрыто движение в центре города на проспектах Республики и Абая.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Казахстане стартовали президентские выборы.  За пост главы страны борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане, фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, который результатам голосования может получить более 50% голосов необходимых для победы.

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