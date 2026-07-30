Казахстан знову припинив експорт нафти через термінал у Новоросійську

Казахстан призупинив експорт нафти через КТК

Головний термінал експорту нафти Казахстану в Чорному морі знову закрився 30 липня. Завантаження танкерів сирою нафтою призупинилося після ураження двох суден на терміналі та поблизу нього в порту Новоросійськ, зазначає видання.

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) - власник терміналу і трубопроводу - зробив цю заяву лише через два дні відновлення роботи на терміналі після тижневої зупинки.

Через КТК проходить 80% експорту казахстанської нафти, уточнили у Reuttrs.

Удари по КТК

Попередні призупинення експортних завантажень змусили Казахстан тимчасово скоротити видобуток. Адже немає простого альтернативного маршруту для доставки сирої нафти на світові ринки.

За словами КПК, два танкери - Nissos Sifnos під прапором Маршаллових островів та Marathi під прапором острова Мен - були атаковані українськими безпілотниками вночі. На Nissos Sifnos спалахнула пожежа під час завантаження на терміналі.

Міністерство енергетики Казахстану підтвердило удари, хоча й не звинуватило Україну.

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили, що протягом ночі вони уразили чотири російські танкери в Чорному та Азовському морях, але не уточнили, де саме, пише видання.

Щонайменше п'ять танкерів, які раніше визначали термінал КТК як пункт призначення, змінили напрямок на Туреччину, Іспанію або на статус "для замовлення", показали дані LSEG про судноплавство.

Що значить КТК для Казахстану

Казахстан є найбільшою економікою Центральної Азії та основним виробником енергії та корисних копалин. Країна забезпечує 2% щоденних поставок нафти у світі. Більшість цього експорту йде до Європи.

Трубопровід КТК довжиною 1510 км є одним з найдовших у світі. Американські компанії, включно з Chevron та Exxon, внесли майже половину інвестицій у розмірі 2,6 мільярда доларів у його будівництво.

Найбільшими акціонерами КТК є:

російська "Транснефть",

казахстанський "КазМунайГаз",

Chevron (CVX.N).

Альтернативи КПК - на захід через Каспійське море до Азербайджану і далі до Туреччини, а також на схід трубопроводами до Китаю - обмежені проблемами пропускної здатності.